Fecondazione 2.0, Nina Palmieri: "Io e la mia pancia"

L'età media delle mamme aumenta perchè per la coppia non è mai il momento giusto per diventare genitori. C'è un metodo scientifico, però, che permette di rimandare la gravidanza: crioconservare gli ovuli. La Iena Nina Palmieri racconta la sua storia e il percorso intrapreso nel 2013: oggi, però, la natura ha preso il sopravvento e sta per diventare mamma.