Favoloso e Mariana, lite prima del collegamento con Pomeriggio Cinque

Luigi Favoloso e Mariana, capitolo II. A quanto pare, le liti tra i due "amici" continuano anche fuori dal Grande Fratello. Il continuo punzecchiarsi non ha fine, davanti e dietro le telecamere. Infatti i due ex gieffini si scontrano proprio prima del collegamento con Pomeriggio Cinque. Ad attendere il collegamento con i due ex inquilini della casa, a Milano, c'è anche Roberto Alessi che li smaschera immediatamente: "Stavano litigando a tal punto che gli ho chiesto se sono una coppia e Luigi ha risposto: 'Ancora no'".



Luigi nega, ma Mariana si lascia andare: "Stavamo litigando per una cosa che è venuta fuori dopo che siamo usciti dalla Casa. Ma lui continua a negare". Favoloso nicchia e minimizza, ma Alessi mette a segno la stoccata finale: "Lo sai che sono un buon cronista. Non mentire".