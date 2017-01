Fattore Umano manda un supereroe in giro per la città

"Fattore Umano" compie un nuovo esperimento. La trasmissione di Italia 1, in onda dal lunedì al venerdì alle 19, stavolta si chiede cosa succederebbe se un supereroe arrivasse in città a compiere piccoli grandi gesti di aiuto. Quali reazioni potrebbe suscitare nelle persone? Per scoprirlo, il programma ha mandato un attore, vestito da Superman, in giro per Milano. Tgcom24 vi mostra un'anteprima della puntata in onda giovedì 28 maggio.