Fatima e Morey, la passione riuscirà a riunire i cuori?

Fatima e Morey, uno sparo ha cambiato il destino del loro amore, la passione riuscirà a riunire i loro cuori? Dall'8 luglio, in prima serata su Canale 5, va in onda la seconda stagione de "Il Principe – un amore impossibile", la fiction più amata in Spagna. "Noi diciamo che finisce tutto in acqua salata, cioè in lacrime o in fondo al mare", con le parole dell'ispettore Fran (Josè Coronado), si è infatti conclusa drammaticamente la prima serie.