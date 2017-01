Fanny Neguesha, che musica! L'ex naufraga e ex di Balo pubblica un singolo

L'ex naufraga, ma forse meglio nota come l'ex di Mario Balotelli, Fanny Neguesha si è stancata di fare la ex. Lei vuole essere la Numero Uno. E Number One è il titolo del suo singolo, (il secondo a distanza di sei mesi), che la splendida modella belga, 26 anni, ha annunciato con una clip sui social. La canzone è edita da Def Jam France con cui Fanny ha firmato un contratto discografico per un album intero...

L'etichetta di "ex di Balotelli" o di ex naufraga l'aveva davvero stancata. E allora la sexy belga ha puntato tutto sulla musica. Non è la prima volta per la bella modella. Già sei mesi fa aveva debuttato nel mondo della canzone con un primo singolo. E adesso rieccola col microfono in mano.



Intanto se la spassa a Miami con le amiche e posta su Instagram scatti mozzafiato in costume mostrando le sue curve esplosive. Sono passati due anni dalla proposta di matrimonio ricevuta da SuperMario ai Mondiali di Calcio. L'epilogo è stato "tragico" sia per le nozze, sia per i Mondiali. Fanny però non si è abbattuta e adesso rieccola in pista, single, formosa e canterina...