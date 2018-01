False separazioni, così si beffa il Fisco: il 7% delle unioni termina solo sulla carta

È boom di false separazioni, così si beffa il Fisco. Secondo quanto ricostruito dai giornalisti di Mattino Cinque che hanno simulato quanto convenga separarsi per finta, dalle due case, alle auto, passando per gli assegni di mantenimento dei figli, lo sconto fiscale c’è e si sente. Il 7% delle unioni infatti termina ma solo sulla carta, tutto per eludere le tasse fino a 20mila euro l’anno. Uno sconto non indifferente per gli avvocati matrimonialisti su Irpef, Imu, imposte scolastiche e ticket. Fingere di separarsi però non ha solo risvolti positivi: si rischia di incappare in una condanna di truffa ai danni dello Stato. “Far prevalere l’agevolazione fiscale sul matrimonio e sull’amore non è giusto”, dicono alcuni cittadini intervistati. Ma sarà vero?