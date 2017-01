Fabrizio Trecca, addio allo storico conduttore di "Vivere Meglio"

16:17 - La simpatia travolgente e l'inconfondibile baffo lo hanno reso uno dei volti più celebri della tv italiana. Fabrizio Trecca si è spento a Roma all'età di 74 anni. A darne la notizia è stata Barbara Palombelli alla fine della puntata di "Forum". Il popolare conduttore e medico è stato per tanti anni al timone del programma di Retequattro "Vivere Meglio".

Trecca ha iniziato la sua carriera come medico, ha scritto alcuni romanzi di fantascienza e poi è passato alla tv, dando il suo contributo come autore e conduttore di molti programmi: tra i più celebri si ricordano "Vivere bene" in onda su Canale 5 negli anni 1998-2000 al fianco di Maria Teresa Ruta e poi "Vivere meglio", che per ben dodici anni, dal 2001 al 2012, su Retequattro con, tra le altre, Katia Noventa, Miriana Trevisan, Eleonora Benfatto e Rita Dalla Chiesa.