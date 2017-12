Fabrizio Frizzi torna a sorpresa in tv: incursione alla "Prova del cuoco"

"Sto bene. Sto meglio". A sorpresa Fabrizio Frizzi è riapparso per la prima volta in tv dopo il malore che lo ha colpito il 23 ottobre. Con la sua solita risata dirompente è intervenuto durante la diretta de " La Prova del cuoco " su Rai1, per fare gli auguri ad Antonella Clerici nel giorno del suo compleanno. Ad annunciarlo è stato Carlo Conti e i due insieme hanno confermato che dal 15 dicembre Frizzi tornerà alla guida de "L'eredità".

"Facciamo il gioco di squadra. Tra fratelli ci si intende al volo", ha aggiunto Frizzi rivolgendosi all'amico presentatore che in questo periodo lo aveva sostituito.



Visibilmente commossa la padrona di casa Antonella Clerici, che dopo l'uscita dallo studio di Frizzi è scoppiata in un pianto liberatorio. "Mi rende felice vedere che Fabrizio stia bene così. Non volevo piangere davanti a lui. Ci siamo tanto preoccupati per lui". Nei programmi dei tre anche un progetto insieme quanto prima. "La prossima edizione de I Migliori Anni", ha auspicato Conti.