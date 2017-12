13 dicembre 2017 13:19 Fabrizio Frizzi passeggia per Roma e mostra sul capo i segni della sua battaglia Negli scatti di Diva e Donna il conduttore si toglie il cappello: in testa i capelli stanno ricrescendo, dove sono stati probabilmente rasati

"Combatto per riprendermi...", aveva scritto su Facebook poche settimane fa e Fabrizio Frizzi sta mantenendo la "promessa". Dimesso dall'ospedale agli inizi di novembre, dopo il ricovero per l'ischemia, che lo ha colpito il 23 ottobre, il conduttore è tornato alla sua vita e presto riprenderà anche il timone della sua trasmissione. Intanto, come si vede negli scatti di Diva e Donna, passeggia per Roma mostrando i segni della sua battaglia sul capo, dove i capelli stanno lentamente ricrescendo...

Tolto il cappello, mentre cammina godendosi il sole per le strade di Roma, Frizzi mostra la parte del capo dove i capelli sono stati presumibilmente tagliati durante il suo ricovero. Il conduttore sembra aver ripreso piano piano forza e grinta per ricominciare, dopo il brutto scossone subito a fine ottobre. Nelle immagini di Diva e Donna appare sereno, si ferma per salutare e abbracciare persone che lo fermano per strada, abbozza un sorriso.