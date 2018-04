Fabrizio Frizzi, la moglie di Conti scrive a Carlotta Mantovan: "Ti voglio bene"

Un grande cuore rosso, tenuto amorevolmente da due mani. Con questa immagine Francesca Vaccaro , moglie di Carlo Conti , ha voluto indirizzare a Carlotta Mantovan un messaggio, dopo la scomparsa del marito, Fabrizio Frizzi . "In questi giorni non faccio altro che pensare alla forza e al dolore composto di una gran donna. Quanto assurda sarebbe la vita se non ci fosse Dio, conforto di tutti noi. Carlotta ti voglio bene" ha scritto su Instagram.

L'amicizia tra i due conduttori, testimoniata anche dalla lettura di Conti durante il funerale di Frizzi della "Preghiera degli Artisti" a fianco di Antonella Clerici, era molto intensa. Ora anche la consorte del conduttore toscano ha voluto testimoniare la propria tenera vicinanza alla Mantovan, mamma della piccola Stella e moglie di Frizzi dal 2014, dopo 12 anni di fidanzamento.



Il messaggio, postato sul web, è solo uno dei tanti che i personaggi del mondo dello spettacolo hanno voluto tributare a Fabrizio. Tra questi anche quello di un'altra grande amica e collega di Frizzi, Milly Carlucci che prima dell'ultima puntata di "Ballando con le stelle" aveva scritto, sempre sui social. "La puntata di questa sera si aprirà in un modo speciale e non sarà facile per tutti noi... Ma siamo una famiglia".



Il programma, infatti, si era aperto con un commosso ricordo per il conduttore romano, scomparso il 26 marzo per un'emorragia cerebrale.