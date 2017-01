Fabrizio Corona scrive una lettera accorata a Silvia Toffanin

17:59 - Dal carcere di massima sicurezza di Opera Fabrizio Corona scrive un'accorata lettera a Silvia Toffanin che sarà letta a "Verissimo" sabato 4 ottobre alle 16.15 su Canale 5. E in studio Gabriella, madre di Fabrizio, risponderà, a pochissime ore di distanza, all'appello che Adriano Celentano ha lanciato, tramite il suo blog, al presidente della Repubblica Giorgio Napolitano affinché conceda "la grazia al detenuto Corona".

Nella lettera Corona scrive: "Ti seguo sempre, sei diventata veramente brava, bravissima. Ti chiedo solo una cosa per l’intervista a mia madre. Mettici il cuore. E tu ce l’hai grande. Un bacio grande Fabrizio".



In esclusiva, Gabriella Corona, commenterà a caldo la lettera di Celentano: "Mi ha profondamente sconvolto. E' stata un'emozione forte e profonda. Innanzitutto voglio ringraziare di cuore Adriano Celentano che è un mito per tutti noi ed è una persona con una grande anima. E' stato il primo a comprendere chi è veramente Fabrizio, un misto di spavalderia e tenerezza".



Alla Toffanin che le chiede come abbia preso la notizia Fabrizio, e come stia in questo periodo, risponde: "E' molto felice di questo appello perché si apre un varco, una speranza. Il carcere a mio figlio ha fatto bene poiché lo ha fatto riflettere e cambiare, ma in questo momento è molto depresso e molto dimagrito, per cui spero di farlo uscire da lì al più presto per poterlo far curare bene".



Infine Gabriella si rivolge direttamente a suo figlio: "Avrei voluto condividere con te questa gioia immensa. Vedo tutta questa gente che ti vuole bene e ora, addirittura il grandissimo Celentano si è schierato con te. Cosa posso dirti, è una cosa troppo bella e allora dobbiamo avere la speranza che presto tutto si potrà risolvere nel migliore dei modi. Ti voglio bene".