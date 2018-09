Fabrizio Corona a Mattino Cinque: “Tutta la verità sulla caduta in bicicletta”

“La caduta in bicicletta? Studiata, ovviamente”. Parola di Fabrizio Corona, che ha interrotto a sorpresa la diretta di Mattino Cinque con una telefonata a Federica Panicucci. Dopo aver salutato affettuosamente Enrica Bonaccorti, definendola “il mio amore”, essersi complimentato con Alessandro Cecchi Paone che poco prima aveva elogiato le sue capacità comunicative e infine aver lanciato qualche frecciatina a Candida Morvillo (che ha risposto a tono), il fotografo ha annunciato che l’1 ottobre lancerà un suo portale, “dove racconterò la mia vita 24 ore su 24 in diretta”.



Inevitabili le domande sulla sua vita privata: Corona ha appena concluso quella che definito “l’estate più bella della mia vita”, passata in vacanza al mare con l’attuale fidanzata Zoe Cristofoli, il figlio Carlos e l’ex moglie Nina Moric. “ll riavvicinamento con Nina è una delle cose più belle che ho fatto e che mi rende più felice in assoluto – ha raccontato -. Penso che da ora in poi, tutte le domeniche le passeremo così: insieme a mia moglie e a mio figlio a mangiare una pizza felici e sereni”.