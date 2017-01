Fabrizio Casalino, con Giginho un samba tutto da ridere

Il brano racconta in tre minuti le quotidiane peripezie di una famiglia ai margini della legalità, un colorato "vaudeville" sull'arte di arrangiarsi". ​I puffi in questione infatti nulla hanno a che fare con i celebri personaggi blu, ma si tratta di debiti. Anche qui c'è l'intenzione, presente in molte canzoni di Giginho, di fare comicità su problematiche collocate in zone geograficamente e socialmente ben distanti da noi, come le favelas brasiliane, per poi però ironizzare su aspetti che in fondo non sono proprio così lontani dalla nostra realtà. In questo caso si ironizza sui debiti e sulla facilità con cui si può decidere di indebitarsi in maniera anche pericolosa per soddisfare desideri frivoli, come l'acquisto di un'auto, di un telefono o di un televisore.



I video sono girati in un limbo fotografico con il solo ausilio della sua chitarra. Dalla scelta della semplicità della scenografia, unita all'ambiente asettico offerto dallo sfondo bianco e la totale assenza di pubblico, ha scherzosamente battezzato "Tutorial" questa collezione di video. In molti fra il pubblico hanno invece addirittura pensato fosse un sistema per offrire l'occasione di imparare ad eseguire alla chitarra le canzoni di Giginho che, in effetti, tecnicamente non sono di semplice approccio e appartengono molto più concretamente alla cultura musicale brasiliana.