Fabrizio Bracconeri vittima di un incidente stradale: l'attore si è fratturato un piede

Fabrizio Bracconeri è rimasto vittima di un incidente stradale in cui ha riportato la frattura di un piede. Secondo Il Giornale di Sicilia, l'ex usciere di " Forum " era in macchina con i figli quando si è scontrato con un veicolo guidato da una donna. L'incidente, probabilmente causato dal mancato rispetto di una precedenza, è avvenuto mercoledì sera a Trapani. Bracconeri è stato trasportato in ospedale e ha poi mostrato sul web il piede ingessato.

Il 51enne attore romano è stato ricoverato nel reparto di ortopedia dell'ospedale di Sant'Antonio Abate, nella vicina Erice.



Una volta dimesso, l'ex protagonista de I ragazzi della III C ha pubblicato su Twitter il piede fratturato e altri scatti in cui lo si vede in costume da bagno e stampella insieme ad alcuni amici, mentre mostra alla fotocamera un granchio. "Una bella serata con gli amici per festeggiare la Grecia !!!", scrive Bracconeri, che sul suo profilo esprime le sue opinioni sulla crisi greca e sul governo Renzi, con il solito vigore. Candidato non eletto alle elezioni europee 2014 nelle fila di Fratelli d'Italia, l'attore è molto attivo sui social e ha voluto commentare l'esito del referendum greco, segno che l'incidente non ha fiaccato la sua vis polemica.