Fabrizio Bracconeri: "Mio figlio ora è più sereno e va a scuola"

Fabrizio Bracconeri , ospite a Verissimo, parlando dello stato di salute di suo figlio Emanuele ha dichiarato: "Vedo mio figlio cambiato. E' più tranquillo e alla mattina mi rendo conto che va con piacere sul pulmino che lo porta a scuola". L'attore romano aveva confidato, in trasmissione, di doversi trasferire con la famiglia in Sicilia per poter curare meglio e gratuitamente suo figlio, affetto da una grave forma di autismo.

Ora, Fabrizio con moglie e figli, si è trasferito a Erice ed Emanuele ha iniziato a frequentare l'Istituto Medico Psico-Pedagogico di Valderice, una scuola altamente specializzata nell'educazione di ragazzini affetti da gravi handicap e interamente pagata dalla regione Sicilia.



Ai microfoni di Verissimo ha raccontato: “Si tratta di una scuola per autistici, frequentata da bimbi che hanno tutti la stessa problematica fa male, ma la verità va detta, avendolo provato sulla mia pelle, devo dire che i bimbi con questi problemi fanno fatica a stare nella stessa classe di ragazzini normodotati. Rischiano di non poter partecipare a tutte le attività, alle festicciole dei compagni...restano un po' soli".



