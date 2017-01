Fabrizio Bracconeri: "Mio figlio ha bisogno di cure costose, lo porto in Sicilia"

"Qualche settimana fa ho scritto in un tweet che la depressione mi perseguita, ma non mollo – prosegue Fabrizio – L'ho scritto poiché in Italia spesso le famiglie che hanno figli con gravi handicap si trovano nella triste situazione di dover scegliere se mangiare o se curare i propri figli".



L'attore soffre di depressione da molto tempo ma "voglio ribadire che non ho nessuna intenzione di suicidarmi. E' solo che da anni mi batto perché le istituzioni ci aiutino, ma le istituzioni sono assenti".



In questa difficile situazione sembra aprirsi uno spiraglio. A Silvia Toffanin Fabrizio confida: "Per caso quest'estate ho scoperto che in Sicilia, a Valderice, esiste un centro specializzato per l'educazione di ragazzini con gravi handicap che, unico caso in Italia, è interamente pagato dalla regione Sicilia. Destino vuole che io abbia una casa delle vacanze a sette chilometri da lì, ad Erice, per cui ho deciso di trasferirmi in Sicilia per poter curare Emanuele e dargli la speranza di un futuro migliore".



Saranno ospiti in studio anche Alba Parietti, Tomas Milian, Davide Mengacci, Sonia Bruganelli e Paola Caruso, la Bonas di "Avanti un altro". Direttamente dalla soap Il Segreto torna a trovare le fan di Verissimo, Carlos Serrano, l'interprete di Fernando Mesia.



Infine Francesco Facchinetti ha voluto condividere la felicità di essere diventato padre, per la seconda volta, inviando un video in esclusiva a Verissimo in cui presenta Leone. Per l'emozione di assistere al parto il papà bis ha ammesso di essere svenuto ben quattro volte in sala operatoria.