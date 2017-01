Fabrizio Bracconeri: "In Sicilia mio figlio sta migliorando"

09:23 - Lo aveva annunciato e alla fine Fabrizio Bracconeri, ex volto di "Forum" famoso soprattutto per aver interpretato Bruno Sacchi nella serie tv "I ragazzi della 3a C", si è trasferito in Sicilia per curare il figlio 13enne Emanuele, affetto da una grave forma di autismo. Al settimanale "Nuovo" racconta: "Qui, vicino Trapani, riceve la dovuta assistenza, sta facendo dei miglioramenti, è la soddisfazione più grande".

"Pochi giorni fa ha imparato ad andare in bagno da solo - continua - sembra una cosa semplice ma è una gioia immensa". L'istituto, unico caso in Italia, è interamente a carico della regione. Bracconieri denuncia di sentirsi lasciato solo: "Lo Stato se ne frega e certi malati necessitano assistenza continua. Io sono stato fortunato dal punto di vista professionale, ma un lavoratore normale come fa a garantire un futuro a un figlio in queste condizioni?". Fabrizio ha quattro figli, ma ammette che Emanuele è il suo preferito: "Farei di tutto per lui, non è il tipo che abbraccia ma a volte si butta addosso e per noi è come ci desse i più bei baci del mondo".