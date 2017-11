Fabio Testi attacca Emanuela Tittocchia: "È una bugiarda in cerca di pubblicità"

Non si placa lo scontro tra l’attore Fabio Testi e l’ex compagna Emanuela Tittocchia dopo le dichiarazioni dell’attrice sulla presunta gravidanza, poi bruscamente interrotta, avuta ai tempi della loro storia d’amore. Dal salotto di Pomeriggio Cinque la Tittocchia ascolta la dura replica dell’attore veneto che l’ha definita "una bugiarda in cerca di pubblicità". Al settimanale Nuovo l’attore racconta la sua versione: "Penso non sia la verità, se fosse stato vero, vista la voglia di notorietà che aveva si sarebbe giocata l’asso di briscola. Se avesse avuto un motivo per aggrapparsi di più a me, l'avrebbe usato". Parole dure che lasciano basita la Tittocchia. "Che schifo, cosa devo dire?", si chiede l’attrice torinese che poi controbatte: "In quel momento non ero pronta a dirglielo per via del suo atteggiamento nei miei confronti. La verità è che mi vuole far passare per una bugiarda perché nel 2008 (all’epoca dei fatti) evidentemente stava sia con me che con l’attuale compagna".