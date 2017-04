Fabio Rovazzi "va a comandare" anche in tv: inviato de "Le Iene" a Dubai

Uno scatto su Instagram da un tetto di Dubai: "Sono a Dubai per il mio primo servizio per le Iene" e scoppia un nuovo tormentone social firmato Fabio Rovazzi. Il giovane "youtuber", amico di Fedez e star delle classifiche musicali con "Andiamo a comandare" e "Tutto molto interessante", stavolta si butta sul piccolo schermo. Nuovo inviato de "Le Iene"? Ad annunciarlo è lui stesso e lo scatto e la notizia fanno il giro del Web.

Il "non cantante", come si definisce lui stesso, starebbe girando proprio in questi giorni un servizio per il programma televisivo di Italia Uno. Da vittima a carnefice de "Le Iene" quindi. Rovazzi ha infatti subito di recente uno dei perfidi scherzi del clan della trasmissione. Ora potrebbe essere lui a prepararne uno, ai danni di chi non si sa ancora.