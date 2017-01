Fabio e Mingo: "Siamo sconcertati"

Dopo che la Procura di Bari indaga per truffa e Striscia la Notizia ha sospeso Fabio e Mingo, i due ex inviati si difendono. "Siamo sconcertati dagli atteggiamenti ostili che stiamo riscontrando attraverso la stampa - fanno sapere - Per ben diciannove anni abbiamo collaborato fedelmente dando il massimo della nostra professionalità nel rispetto di ogni indicazione ricevuta, anche se non sempre condivisa". Intanto il tg satirico collabora alle indagini.