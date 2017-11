Ezio Greggio, con la sua Simona sta... "vicino vicino"

"Dobbiamo stare... vicini vicini!". Il tormentone lanciato da "Striscia la Notizia" è stato preso alla lettera dal conduttore Ezio Greggio, che al largo di Saint-Tropez coccola, tra selfie e baci appassionati, la sua Simona Gobbi, ex-studentessa di Lettere. Come mostrano le foto di Novella 2000, durante le meritate vacanze il volto tv si rilassa fianco a fianco alla sua fidanzata, con cui fa coppia fissa ormai da otto anni.

Il "signor Ezio" - come lo chiama il suo collega stretto Enzo Iacchetti - e la sua compagna sono più che mai innamorati, e lo dimostrano lasciandosi andare a teneri baci e sguardi complici sullo yacht. Del resto, Simona - ora a capo del celeberrimo Montecarlo Film Festival - sfoggia un fisico davvero invidiabile. L'ex-studentessa è inoltre molto riservata: mai nessuna dichiarazione pubblica sull'amore per Greggio, che lei vive però intensamente giorno per giorno.