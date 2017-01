Ezio Bosso: "La mia malattia non mi ferma, ora accarezzo il piano"

Dopo l'emozionante esibizione di Ezio Bosso a Sanremo , l'hashtag #eziobosso è rimasto al primo posto della classifica dei trend topic di Twitter in Italia per ore e il suo album " The 12th Room " ha scalato la classifica di vendita iTunes . Il compositore e direttore d'orchestra affetto da Sla si è raccontato al quotidiano " Libero " dopo aver stregato l'Ariston: "La mia malattia non mi ferma, ora accarezzo il piano ". Intanto ad aprile parte il tour nei teatri.

"Conti è stato un pazzo ad invitarmi - spiega il musicista - Ma ho accettato, sono un uomo particolarmente curioso ed ero attratto da questa esperienza. Al centro di tutto per me c'è solo la musica".

Bosso racconta anche i momenti più brutti, quelli che ha vissuto nel 2011 quando ha scoperto di essere malato: "Nel febbraio di cinque anni fa mi è stata diagnosticata la malattia. Non amo molto parlare di quel momento. Ma da allora sono diventato una persona più lenta, uno dei motivi per cui avevo paura di andare al Festival. Non sono abituato ai tempi stretti. Ogni giorno ho la costante necessità di riconoscere il mio corpo, capire come assecondarlo". Il modo di suonare di Ezio è cambiato: "Sono stati modificati i tasti del mio amato pianoforte. Sono più leggeri, nelle dita ho meno forza. Ma la cosa non mi dispiace: tanto li accarezzo".

Ad aprile Ezio Bosso sarà in concerto in piano solo nei teatri d'Italia con "The 12th room tour". Queste le prime date annunciate: l'8 aprile all'Auditorium del Conservatorio di Cagliari, il 12 aprile all'Auditorium Parco della Musica di Roma, il 14 aprile al Teatro Ermete Novelli di Rimini, il 16 aprile al Teatro Ristori di Verona, il 19 aprile al Teatro Puccini di Firenze e il 22 aprile al Teatro Toniolo di Mestre (VE).