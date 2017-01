Ezio Bosso, il botta e risposta ironico con "Spinoza.it" è virale

Ezio Bosso ha conquistato tutti. Non solo il Festival di Sanremo, ma anche i blogger dall'ironia pungente di "Spinoza.it". Lo ha fatto rispondendo per le rime a un tweet del sito: "E' davvero commovente vedere come anche una persona con una grave disabilità possa avere una pettinatura da coglione", ha cinguettato "Spinoza". "Quello perché cerco di pettinarmi da solo" è la risposta del maestro. Dunque la resa del portale: "Era già il nostro idolo prima, ma ora Ezio Bosso ha vinto tutto". Il botta è risposta è diventato virale in pochissimo tempo.