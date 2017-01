Evan Rachel Wood rivela: "Sono stata violentata due volte"

La rivelazione di Evan Rachel Wood arriva come un fulmine a ciel sereno. L'attrice 29enne, in una mail-intervista a Rolling Stone, ha rivelato: "Sono stata violentata. Una volta quando ero fidanzata, un’altra dal proprietario di un bar". Un'esperienza del passato, avvenuti in due momenti diversi, che le ha lasciato traumi e di cui ha deciso di parlarne ora perché "viviamo in un periodo in cui le persone non possano rimanere in silenzio più a lungo".