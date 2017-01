Eva Mendes contro la tuta: "Mai indossarla, è la prima causa di divorzio"

14:13 - Il segreto per un matrimonio felice? Essere sempre sexy e buttare fuori dal guardaroba tutte le tute da ginnastica. Parola di Eva Mandes, mamma da sei mesi di una bimba e presto moglie di Ryan Gosling (almeno secondo il gossip americano), che ad "Extra Tv" ha lanciato il suo particolare anatema: "In casa con i pantaloni della tuta? Oddio no! Donne non indossateli mai, sono la prima causa di divorzio"

Tacchi a spillo e look ricercato sono la divisa d'ordinanza dell'attrice 41enne, perché ammette di sentirsi "più femminile e a mio agio quando indosso un abito da sera". Da sex symbol quale è, abituata da sempre alle passerelle e ai fotografi, anche il make-up riveste un ruolo importantissimo nel suo look.



"Sono orgogliosa della mia routine - ha ammesso - Inizio con un fondotinta idratante, quindi picchietto le guance con un fard rosa luminoso che ridona vita alla pelle. E ho sempre bisogno del correttore perché, non importa quanto riposi, ho costantemente dei cerchi neri intorno agli occhi. Ci ho fatto l'abitudine già da molto tempo". Le pretendenti più giovani che sognano di rubarle Ryan Gosling possono quindi mettersi l'anima in pace, Eva è sempre impeccabile e non si fa prendere mai in castagna.