Eva Longoria è mamma, nato Santiago Enrique

E' nato il figlio di Eva Longoria e José Antonio Baston. Si chiama Santiago Enrique ed è nato a Los Angeles. A rivelare tutti i dettagli è il settimanale Hola! Usa, che ha pubblicato in esclusiva mondiale il primo scatto della neo mamma con il piccolo. "Siamo grati per questa bellissima benedizione", ha commentato la coppia.

Per l’ex Desperate Housewives si tratta del primo figlio, arrivato a 43 anni. Il marito invece è già padre di Mariana, Natalia e José, avuti dall’ex moglie Natalia Esperón. I due si sono sposati in Messico nel 2016, mentre avevano annunciato lo scorso dicembre di essere in dolce attesa.



Solo pochi mesi fa, durante la gravidanza, l'attrice statunitense di origini messicane aveva detto: "È una fatica. Tutto diventa scomodo, non è solo la pancia, tutto diventa più grande. Non ho mai visto le mie cosce così grandi, e il mio seno, è di ostacolo a tutto".