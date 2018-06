Eva Longoria dà l'addio all'amato cagnolino: "E' stato il mio bimbo"

Eva Longoria ha detto addio al suo amato Jinxy . Il cagnolino è spirato tra le braccia dell'attrice mentre si trovavano dal veterinario dove era stato portato in seguito a un attacco cardiaco dal quale non si è più ripreso. "Aveva 15 anni (96 in anni canini) e ha riempito questi anni con un sacco di amore e risate - ha scritto la Longoria in un post su Instagram -. E' stato il mio bimbo prima che arrivasse questo bimbo che mi sta crescendo nella pancia".

"Chiunque mi conoscesse conosceva anche Jinxy. Mancherà a molti. Ti amo Jinxy" ha scritto ancora Eva. E non esagera quando dice che chi conosceva lei conosceva anche lui. Per 15 anni sono stati inseparabili, condividendo i momenti di vita privata ma anche quelli più mondani: spesso il cagnolino è apparso in braccio alla sua padrona su copertine o servizi di riviste patinate.



Unica consolazione per l'attrice è che il suo piccolo amico abbiamo finito di stare male. "Sono così triste ma so che adesso ha finito di soffrire". E, se per uno scherzo del destino nel momento in cui sta per arrivare una nuova vita un'altra se ne va, a breve Eva avrà un altro bimbo su cui riversare tutto il suo amore.