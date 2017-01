Eva Longoria, bikini tutt'altro che 'disperato'

Eva Longoria è una casalinga (disperata) dal fisico perfetto e dal cuore d'oro. L'attrice è stata infatti la madrina d'eccezione dell'evento benefico Global Gift Gala di Marbella, in Spagna. Dopo essere scesa dal tappeto rosso, però, la splendida 40enne si è tolta i tacchi e ha preso il largo con le amiche. Su Instagram ha documentato la sua gitarella in barca, tutta tuffi e tintarella, sfoggiando sotto il sole curve da capogiro.

Al Global Gift Gala Eva si è presentata fasciata in un elegantissimo tubino nero e si è concessa volentieri ai flash dei fotografi, per una buona causa. I fondi raccolti durante la serata sono stati infatti devoluti ad alcune fondazioni che si occupano di aiutare bambini e famiglie in grave difficoltà.