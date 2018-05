Eva Longoria, baby shower in attesa del primogenito e tra gli invitati vip anche Melanie Griffith

Tra le star hollywoodiane, che hanno partecipato alla festa, Melanie Griffith, 60 anni, ha illuminato la scena con un avvolgente abitino rosso. L'attrice, da un po' single, ha poi postato su Instagram molte foto, in alcune delle quali appare accanto ad un uomo, Ben Speck, in atteggiamenti molto intimi.



Eva e Pepe hanno da poco cambiato casa per trasferirsi sulle colline di Los Angeles in una super villa da 13 milioni di dollari. Per Jose Antonio Baston si tratta del quarto figlio.



La Longoria aveva inaugurato poche settimane fa la sua stella sulla Walk of Fame, poi si è buttata nell'organizzazione del baby shower, party che, come da tradizione, viene organizzato per celebrare le future mamme. Pancione prominente e abito senza spalline l'attrice ha allestito la festa in maniera impeccabile, come mostrano i tanti scatti condivisi sui social.