Eva Henger e il dramma dell’aborto a 45 anni dopo sette settimane

Prima la notizia choc di essere rimasta incinta, poi il dolore immenso per la perdita di quel bimbo a cui si era già affezionata. Eva Henger racconta a Pomeriggio Cinque la gravidanza inaspettata arrivata a 45 anni e il dolore per l’aborto spontaneo avvenuto mentre era alla settima settimana. “Sono rimasta incinta naturalmente, non era previsto”, spiega l’ex naufraga dell’Isola dei Famosi nel salotto di Barbara D’Urso. “L’unica volta che io e mio marito non siamo stati attenti è successo”, ha continuato l’ex pornostar, sposata con Massimiliano Caroletti.



“All’inizio ero sotto choc - ha aggiunto - poi piano piano mi sono affezionata moltissimo”. Ma la gioia e l’entusiasmo sono purtroppo durati poco: “Dopo due mesi il ginecologo mi ha detto che il feto non stava crescendo e che non andava bene. Ho fatto un pianto gigantesco, me lo sentivo”, ha continuato Eva. L’attrice, che fino a pochi mesi fa non avrebbe mai pensato di avere altri figli, ora non lo esclude più: “Aspettiamo un attimo, quest’anno non è stato facile per me, vediamo, magari tra qualche mese”.