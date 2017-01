Eva Grimaldi scosciata e sempre sexy in tv

La coppia delle "cougar" (termina che indica le donne mature conquistatrici di ragazzi giovanissimi) è stata molto amata a "Pechino Express" ma Eva Grimaldi e Roberta Garzia sono arrivate terze, battute dai "coinquilini" Stefano Corti e Alessandro Onnis. La 53enne Eva Grimaldi ospite a "Quelli che il calcio" è apparsa in gran forma, mostrando in diretta le belle gambe grazie a un abitino rosso mozzafiato! Una cougar di tutto rispetto...