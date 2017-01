Eva Grimaldi in lacrime: "I miei momenti difficili tra solitudine e alcol"

Eva, il cui vero nome è Milva, racconta di quando lavorava in una pompa di benzina:_ "L'ho fatto per quattro anni, ero molto brava come benzinaia. In famiglia non c'erano molti soldi... da piccola i regali di Natale li ricevevo dalla Caritas". La Grimaldi rivela anche una storia inedita, legata sempre al suo passato: "Ho fatto solo la scuola dell'obbligo e poi ho portato avanti il mio sogno di diventare attrice. Sono un'ex balbuziente. Quando andavo a scuola chiamarono mia madre per dirle che dovevo andare in una classe differenziata perché balbettavo. Mia madre si oppose e mi mandò in una scuola privata dalle suore che non si poteva permettere, quindi mi ci mandò facendo le pulizie lì gratis".