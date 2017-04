Eva Grimaldi, è morta la mamma: "Mi hai insegnato a vivere, a credere nei sogni..."

L'affetto che legava l'attrice alla madre era più volte stato sottolineato anche durante la sua permanenza all’”Isola dei Famosi”, dove aveva potuto parlarle al telefono scoppiando poi in lacrime. E durante la finale Eva aveva anche ricevuto una sorpresa, una scatola contenente un cappellino di lana, fatto per lei dalla madre.



Nel lungo post su Facebook in suo ricordo Eva la ringrazia per tutto ciò che è stata per lei: "L'ho sempre ammirata per la sua capacità di essere Donna, Madre, Amica e Compagna..." senza negarle mai la cosa più importante: "L'Amore" e poi fa riferimento al suo ritorno dall'Honduras, dopo l'esperienza all'”Isola dei Famosi” sottolineando come la madre l'abbia in qualche modo “aspettata” prima di andarsene e scrive: "Ha atteso, nella sua immensa bontà e gentilezza, che ogni cosa tornasse in ordine. Mi ha abbracciata, per l'ultima volta, e poi, con delicatezza, è partita". Quindi la Grimaldi le dice addio e le augura buon viaggio firmandosi con il suo nome di battesimo, Milva.