Eva Grimaldi perde al televoto contro il modello israeliano Raz Degan e diventa la terza classificata de l'Isola dei Famosi. Con l'86% dei voti la showgirl deve abbandonare il reality e raggiungere in studio la conduttrice Alessia Marcuzzi per aggiungersi al ricco parterre di ex naufraghi, parenti e amici. Guarda il video. Nel frattempo segui lo speciale Tgcom24 per sapere chi tra i due finalisti, Simone Susinna e Raz Degan, si aggiudicherà il titolo di vincitore della dodicesima edizione dell'Isola.