Eva Grimaldi è stata una delle grandi protagonisti dell’Isola dei Famosi: non solo per il percorso fatto, ma anche per l’amore che lei e Imma Battaglia hanno deciso di rendere noto. Ospite a Verissimo, insieme al vincitore Raz Degan e a tutti gli altri naufraghi, l'attrice ha spiegato il motivo per cui ha sentito la necessità di esternare il suo amore per Imma: "Il nostro coming out è stato come dare dignità al nostro amore, quello di due donne di 50 anni alla luce del sole e senza vergogna" e continua: "Anzi spero di aver dato la forza ad altri uomini e donne che sono messe come noi".