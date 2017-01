Ettore Scola, omaggio delle reti Mediaset al regista scomparso

Con una serie di film, le reti Mediaset rendono omaggio a Ettore Scola , scomparso martedì. In programma, tra gli altri, "Che ora è?" con la coppia formata da Troisi e Mastroianni , "Concorrenza sleale" con il duo Abatantuono-Castellitto . Da non perdere l'esordio cinematografico come regista di " Se permettete parliamo di donne" , e la pellicola del 1966 "L'arcidiavolo" .

Questa sera, su Retequattro, in seconda serata, va in onda "Che ora è?”, opera che ha visto i due protagonisti, Massimo Troisi e Marcello Mastroianni, premiati ex aequo a Venezia nel 1989 con la Coppa Volpi per la Migliore interpretazione maschile.



Giovedì 21 gennaio il testimone passa a Canale 5, che propone alle 23.30 "Concorrenza sleale", pellicola che gode di un cast di prima grandezza, composto da Diego Abatantuono, Sergio Castellitto, Gérard Depardieu ed Elio Germano.



Completa il tributo ad uno dei grandi del cinema italiano, una maratona di cinque film in onda su Iris, domenica 24 gennaio, dalle ore 10.30 alle 21.00. La rassegna apre con "Se permettete parliamo di donne", film ad episodi del 1964, con Walter Chiari, Vittorio Gassmann, Gigi Proietti, Sylva Koscina. Alle ore 12.35 è la volta di “Che ora è?”, seguito da "Il viaggio di Capitan Fracassa": presentato a Berlino nel 1990, dove sfiorò l'Orso d'Oro, è ritenuta una delle migliori interpretazioni della carriera di Troisi. Alle 16.50 il focus offre "Concorrenza sleale" e si conclude alle 19.00 con "L'arcidiavolo". Liberamente ispirato al personaggio "Belfagor arcidiavolo" di Niccolò Machiavelli, il film del 1966 vede Gassmann nelle vesti del principe dei diavoli e Gabriele Ferzetti in quelli di Lorenzo de' Medici.