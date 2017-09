Estate cafona dei vip a Pomeriggio 5: nel mirino anche Rita Pavone!

Dalla lite tra Flavio Briatore e Roberto Cavalli all'ostentazione del lusso della famiglia Satta-Boateng, per finire a foto improbabili sui social di chi non ti aspetteresti mai, cioè Rita Pavone. E' stata un'estate all'insegna del cattivo gusto, il cui oggetto simbolo è il salvagente stravagante. Non più un semplice materassino, bensì fenicotteri rosa, unicorno bianchi, donuts di gomma e... chi più ne ha più ne metta. L'immagine che danno gli italiani in vacanza in generale, vip e non, non è delle migliori: lo dicono 7 stranieri su 10. Evidentemente, la voglia di evadere è così alta che i freni inibitori del buon gusto vengono lasciati a casa. Ecco la carrellata completa a Pomeriggio 5, il salotto pomeridiano di Canale 5 di Barbara D'Urso.