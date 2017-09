Esordio boom per "L'isola di Pietro", Giancarlo Scheri: "Morandi è un gigante"

"La fiction - continua Scheri - è un genere fondamentale per il palinsesto della tv generalista e un prodotto come 'L'isola di Pietro' ne è uno degli esempi più cristallini . Gianni Morandi, nell'interpretazione del pediatra Pietro è un gigante . E bravissimi sono tutti gli attori e il regista Umberto Carteni. Grazie e complimenti ancora a tutti e all'ottimo lavoro della fiction Mediaset e alla capacità di racconto di Lux Vide".

Tornando ai dati d'ascolto, come sottolinea Canale 5, "nel periodo di sovrapposizione con il diretto concorrente di Rai1 (dalle ore 21.32 alle ore 23.21) la fiction di Canale 5 risulta vincente con 4.638.000 telespettatori e il 20,15% di share (Rai1: 4.273.000 e il 18,57% di share). Il primo dei sei appuntamenti con la fiction targata Lux Vide ha toccato punte che hanno sfiorato i 5.500.000 spettatori ".

"Ringraziamo il pubblico - affermano Matilde e Luca Bernabei, presidente e amministratore delegato di Lux Vide - che ha dimostrato un grande affetto per questo progetto. Questo risultato è stato ottenuto grazie ad un team di scrittura, produzione e regia che riassume una delle più grandi esperienze in Italia nel racconto popolare televisivo. Infine, un ringraziamento speciale va a un grande uomo, il nostro Gianni Morandi, e a Mediaset per aver riposto grande fiducia nella Lux Vide creando un grande evento televisivo".