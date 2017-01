Eros sul piccolo schermo: la top 10 delle scene di nudo 2016

Come ogni anno il sito Mr Skin ha stilato la propria classifica dei 10 migliori nudi dell'anno, tra serie tv e cinema. E la televisione domina: otto scene su dieci sono infatti tratte produzioni televisive. E le protagonista sono spesso stelle di prima grandezza come Olivia Wilde in "Vinyl", Malin Akerman in "Easy" o la vampira di "Twilight" Ashley Green che si è spogliata per la prima volta in "Rogue".

Non possono mancare ovviamente classici come "Il trono di spade", una delle serie "più nude" di sempre, ma anche kolossal come "Westworld". Il cinema per quest'anno recita il ruolo della comparsa, anche se di un certo peso. Come il nudo integrale di Vail Bloom in "Too Late" o la torrida scena di sesso tra Adrien Brody e Yvonne Strahovski in "Manhattan Night". C'è spazio anche per una controfigura: è Michelle Derstine che in "The Bronze" presta il proprio corpo a Melissa Raunch per una scena di sesso... ginnico.