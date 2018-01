Eroe senza casa: Andrea Gibella rischia lo sfratto

Da eroe a senzatetto. Rischia di essere questo il destino di Andrea Gibella, l’uomo che il 12 giugno 2016 salvò due bambine dall’esplosione della palazzina di Via Brioschi, zona Navigli, a Milano. Gibella, 55 anni, oggi dog sitter stava leggendo un giornale al bar quando sentì l’esplosione e si precipitò davanti alla palazzina sventrata. Eppure, dopo le prime pagine, le interviste e il plauso pubblico, Andrea ha continuato ad avere problemi lavorativi non riuscendo più a pagare l’affitto fino a quando non gli è stato notificato lo sfratto. L’eroe di via Brioschi è ospite di Mattino Cinque dove ripercorre i momenti della tragedia e dove chiede aiuto: "Chiedo solo un piccolo monolocale per me e il mio cane che non abbandonerò mai".