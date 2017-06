Ermal Meta: "La telefonata di Maria De Filippi mi ha spiazzato"

Nella puntata speciale di Verissimo dedicata ad Amici, Maria De Filippi racconta a Silvia Toffanin la scelta di Ermal Meta come giudice. "L'idea mi è venuta a Sanremo, mi piacevano il suo pezzo e il modo in cui si muoveva sul palco. Ho apprezzato molto la serata delle cover, si vedeva che c'era dietro tanto lavoro. E poi si è creata empatia". Il cantante, a sua volta, commenta: "Quella telefonata mi ha spiazzato, non mi sarei mai aspettato che l'avrebbe fatta. Grazie." Ermal, cantante abituato a pensare al palco e alla sua musica, dice di non aver mai preso in considerazione l'ipotesi di una partecipazione televisiva ma "questa esperienza si sta rivelando una palestra. Per me nella vita non ci sono giudici ma soltanto allievi e io mi sento ancora un allievo che deve fare un sacco di strada".