Ermal Meta e Fabrizio Moro si commuovono a "C’è Posta per Te"

A una settimana dalla vittoria al Festival di Sanremo con "Non mi avete fatto niente", Ermal Meta e Fabrizio Moro tornano in tv ospiti del programma "C’è Posta per Te" su Canale Cinque. A chiedere l’aiuto dei due cantanti è un padre di famiglia, Giuseppe, che dopo aver superato un grave tumore vuole regalare un momento di gioia alla sua famiglia: la moglie Tiziana e le due figlie Debora e Vanessa.



Una storia di sofferenza, forza e rinascita che commuove anche i due cantautori che diventano il "regalo a sorpresa" per le tre donne. "Ci ha dato molta forza la storia di vostro padre e ci ha fatto capire che la vita và presa con più leggerezza", spiega commosso Fabrizio Moro, a cui fa eco Meta: "Questa è stata una lezione d'amore bellissima e sono sicuro che diventerà una canzone".