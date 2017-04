Erin Moran, il marito racconta le ultime ore: "Le ho tenuto la mano fino alla fine"

"Il Norton Cancer Institute non ci ha mai detto quanto fosse grave. Si era diffuso alla milza, aveva molto liquido nei polmoni e si era esteso anche a parte del cervello. Il medico legale ha detto che anche se fosse stata in ospedale, non ce l'avrebbe fatta. Ha detto che è stato meglio che si trovasse con me e che sia morta nel sonno" ha continuato.



Fleischmann hai poi raccontato di come scoprirono la malattia: "A fine novembre Erin si è svegliata e c'era una macchia di sangue sul cuscino. Nei giorni seguenti il sangue è aumentato così siamo andati da un otorinolaringoiatra che ci disse che voleva fare una biopsia. Venne fuori che si trattava di un carcinoma a cellule squamose. Ha iniziato a fare radioterapia e chemioterapia. Cinque giorni alla settimana la radioterapia e la chemioterapia solo il giovedì".



Infine l'ultimo periodo con le cure e il peggiorare del male, che però non avevano tolto all'attrice la sua grande vitalità: "Alla fine di febbraio Erin non riusciva più a parlare, mangiare o bere. Aveva un sondino per alimentarsi e le davo da mangiare dalle 6 alle 8 volte al giorno. Era ancora felice, attiva e mandava messaggi agli amici tutto il giorno. Poi le 48 ore che hanno condotto alla morte".