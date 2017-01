Epifania con i vampiri: su Canale 5 la prima parte di "Breaking Dawn"

15:13 - Nella calza della Befana Canale 5 regala l’attesa prima tv assoluta di "Twilight - Breaking Dawn", martedì 6 gennaio in prima serata. La seconda parte, anch'essa inedita, andrà in onda martedì 13 gennaio, sempre in prima serata. È la prima parte del quarto film tratto dalla fortunata serie di "Twilight". Edward (Robert Pattinson) e Bella (Kristen Stewart) si sposano.

Successivamente, gli sposi partono per la luna di miele sull'Isola Esme in Brasile. La ragazza resta incinta, ma Edward prende male la notizia perché sa già che il bambino che le cresce dentro potrebbe ucciderla...