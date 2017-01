26 novembre 2014 Enrico Papi: "Lontano dalla tv? Ho scelto la mia famiglia e il cinema" Il conduttore sarà protagonista della commedia "Ambo" e a "Vero Tv" racconta i motivi dell'esilio dal piccolo schermo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:47 - Lontano dalla tv Enrico Papi debutta al cinema. Dal 4 dicembre sarà protagonista della commedia "Ambo" in cui sarà un sacerdote e il conduttore spiega a "Vero Tv" perché si è allontano, momentaneamente, dal piccolo schermo: "Ho messo la mia famiglia prima della carriera, volevo più tempo per i miei affetti".

"Sono uno che viene dalla strada - racconta - ho fatto tanta gavetta e non ho mia avuto raccomandazioni. Anche quando passavo da uno studio televisivo all'altro e conducevo i programmi più seguiti ho sempre tenuto i piedi per terra".



Adesso Papi vive una sorta di esilio: "Non sono sparito perché non mi fanno più lavorare, ci sono stati dei periodi in cui avevo raggiunto orari di lavoro disumani. Quando è nata la mia prima figlia Rebecca dormivo in ospedale mi facevo la doccia e andavo a registrare, otto anni dopo con la nascita di Iacopo, ho deciso che non potevo continuare così". Tornerebbe in tv? "Mi piacerebbe fare un quiz musicale moderno, il meccanismo del gioco è sempre quello che mi attira di più".