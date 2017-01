Enrico Brignano in cifra tonda: 50 anni e 30 di carriera

"Ho realizzato quello che desideravo, non ho avuto grandissime sconfitte, il palcoscenico non mi ha mai tradito. Ho dato tutto quello che potevo e mi ha sempre ripagato con grandi soddisfazioni", ha dichiarato a Tv Sorrisi e Canzoni.



Nato a Roma, si è formato all’Accademia per giovani comici di Gigi Proietti, divenendo suo fedele allievo. Il debutto televisivo arriva nei primi anni 90 con la partecipazione come barzellettiere al famoso programma di Canale 5 "La sai l’ultima?". Da lì l’ascesa nel mondo della televisione: ha recitato in numerose fiction di successo come "Un medico in famiglia", "Il maresciallo Rocca", "Fratelli Detective", ed ha preso parte a diversi programmi tv, a volte come presentatore ("Le iene"), altre come comico ("Zelig", dal 2007 al 2011).



E’ stato anche protagonista di numerosi film per il cinema, come "Si fa presto a dire amore", "South Kensington" e ha recitato con e per i colleghi Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.



Dal 1990 ad oggi non lo ha mai abbandonato il teatro. Ricordiamo il successo di alcuni grandi classici come "Rugantino" e “Sogno di una notte di mezza estate", e spettacoli autobiografici come "Io per voi un libro aperto", "Brignano con la O" e "Tutto suo padre".