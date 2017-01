Emmy Awards 2015, Viola Davis vince e riscrive la storia

Non solo le dodici statuette de " Il trono di spade ". La notte degli Emmy Award 2015 verrà ricordata anche (e soprattutto) per la vittoria (e il discorso) di Viola Davis , la prima attrice afroamericana a portare a casa il riconoscimento come migliore attrice protagonista in una serie drammatica grazie al ruolo di Annalise Keating, avvocato e professoressa di diritto penale nella serie Abc " Le regole del delitto perfetto ".

Il discorso - "Nella mia mente, vedo un confine. Oltre quel confine, ci sono campi verdi e fiori graziosi e bellissime donne bianche che allungano le braccia verso di me. Ma non riesco a oltrepassarlo", ha detto la Davis sul palco, citando l'attivista Harriet Tubman. "Ma lasciate che vi dica una cosa -ha poi aggiunto- l'unica cosa che separa le donne di colore da tutto il resto è l'opportunità. Non puoi vincere un Emmy per ruoli che non esistono. Questo premio è per tutti gli autori, quelle persone meravigliose, che hanno riscritto cosa vuol dire essere belle, sexy, leader e di colore".



I ringraziamenti - L'attrice ha, quindi, condiviso il riconoscimento con le sue colleghe di colore. Da Kerry Washington, completamente in lacrime, a Taraji P. Henson, in piedi in platea ad applaudirla. Le altre (in testa Shonda Rhimes, creatrice della serie) hanno risposto e ringraziato via Twitter. Incredule e felici.