Emma: "Torno a fare il coach ad Amici"

10:50 - Non fa in tempo ad archiviare l'esperienza del Festival di Sanremo, che già è pronta per un'altra avventura. Emma si rimette in gioco con la televisione, tornando a fare la coach per "Amici" di Maria De Filippi. Ad annunciarlo è la stessa cantante in conferenza stampa: "Ho mantenuto il segreto per rispettare la Rai e Carlo Conti per la bellissima occasione che mi hanno regalato con il benestare di tutti, compresa Maria".

"Se anche stavolta ho scelto di fare l'esperienza come coach - dice la cantante - è perché dopo aver saputo il nome dell'artista che farà da coach all'altra squadra e dopo averlo incontrato in ambito musicale non ho saputo resistere in quanto la stima che nutro per lui è immensa. Lavoreremo a favore della musica, cercheremo di curare gli arrangiamenti rispettando la natura dei ragazzi in gara e il loro percorso".



In attesa di sapere il nome del coach al quale si riferisce Emma, nella giuria del talent di Canale 5 arriva Francesco Renga e si va verso la conferma di Sabrina Ferilli.