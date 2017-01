Emma super ospite a "C'è posta per te"

Grandi sorprese alla quarta puntata di "C'è posta per te", programma leader del sabato sera, in prima serata su Canale 5 sabato 28 gennaio. Nello studio del people show dei sentimenti più amato dagli italiani Maria De Filippi accoglie la cantante salentina Emma e tre attori dal set della soap “Il Segreto” ,

La trasmissione ideata e condotta da Maria De Filippi, che da venti edizioni coinvolge ed emoziona gli italiani, questa settimana ha quattro grandi star dello spettacolo coinvolte nelle sorprese in studio.



Sono in scena: l’amatissima cantante salentina Emma che si esibisce in “Quando le canzoni finiranno” (quinto estratto dall’album “Adesso” e colonna sonora dell’ultimo film di Marco Ponti) e tre tra gli interpreti principali della soap “Il Segreto”, Alvaro Morte, Adriana Torrebejano e Chico Garcia che interpretano rispettivamente il medico gentiluomo Lucas Moliner e i due fratelli Sol e Severo Santacruz.



Anche questo sabato sera la De Filippi conduce i telespettatori all'interno di un viaggio nei sentimenti, nelle emozioni, nel cuore della gente. Le persone si affidano al people show e alla sensibilità della conduttrice aprendosi completamente, nella speranza di ricongiungersi a un proprio caro, di risolvere storie sentimentalmente delicate o ancora di fare una sorpresa speciale a qualcuno che se lo merita.