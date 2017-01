Emma Roberts: "Sono una nipote da urlo, zia Julia è una macchietta"

Continua l'ascesa tra le stelle per Emma Roberts, eletta 'reginetta dell'urlo' grazie ai ruoli horror nelle serie tv "Scream Queen" e "American Horror Story". La 25enne può contare su un talento naturale per la recitazione (scoperto quando aveva appena cinque anni) e sui consigli di zia Julia. Proprio con la zietta premio Oscar, Emma confessa di avere un rapporto speciale: "È davvero una fortuna averla come zia. E poi è davvero una macchietta...".